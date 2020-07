Vão começar as “Escolas de Verão” do Politécnico de Viseu

As oito “Escolas de Verão” do Politécnico de Viseu (PV) tiveram início hoje, dia 27 de julho, com a sessão de abertura a decorrer no Pavilhão Multiusos, Campus Politécnico. O programa conta com a intervenção da professora Manuela Ferreira, Vice-Presidente do PV e coordenadora das Escolas de Verão, e com “Uma lição” do professor João Monney Paiva, Presidente do PV.

Durante três meses, 120 estudantes participam neste programa, onde irão integrar equipas e atividades de investigação, numa experiência que irá permitir transpor para a prática as suas competências e aprofundar os seus conhecimentos através da evidência científica. A iniciativa tem uma dotação orçamental de cerca de 180 mil euros que permitem apoiar os estudantes participantes com bolsas de iniciação à investigação e de investigação e, assim, compensar as necessidades financeiras para fazer face à continuação dos seus estudos. A orientação científica e formativa é assegurada por cerca de 50 professores da instituição.

“Escolas de Verão” do Politécnico de Viseu:

“A aplicação da Impressão 3D a Projetos de I&D”, Serafim Oliveira; “Agroecologia e sistemas alimentares sustentáveis”, Cristina Amaro da Costa; “Aplicações IoT para a área da saúde”, Ivan Pires; “Competências Emocionais e Prevenção do Abandono no Ensino Superior”, Manuela Ferreira; “Dinâmicas e Estratégias de Inclusão para a Promoção e Literacia em Saúde no Ensino Superior”, Carlos Albuquerque; “Economia circular – Desenvolvimento de Soluções Sustentáveis”, Isabel Brás; e “INVEST – Iniciação à inVESTigação e Publicação científica: potencialidades da revisão sistemática da literatura e meta-análise”, Madalena Cunha, e “Mentores em ação”, Emília Coutinho.