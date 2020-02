VÃO COMEÇAR AS CONFERENCIAS TEEN

Dia 27 de fevereiro, quinta-feira, marca o inicio da primeira Conferência TEEN no âmbito da 9ª edição do projeto Wanted – Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões.

Esta 6º edição das Conferências TEEN conta com a participação do empreendedor José Pedro Moura, um Hipster dos anos 70 e de onde, afirma, “não querer sair”, fazendo parte da equipa que criou a “Book in Loop”.

As Conferencias vão percorrer os 14 Municípios da CIM Viseu Dão Lafões até ao próximo dia 9 de março.

Segundo o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, “o principal objetivo destas conferências é o de motivar e inspirar os alunos da melhor forma possível, despertando-os para outras realidades, fazendo-lhes ver que a atitude, a resiliência e a determinação são essenciais para o futuro deles e que, dessa forma, também eles podem fazer algo mais, chegar mais além”.

Esta 9º edição conta com a participação do ensino Pré-Escolar, 1º Ciclo e Secundário/Profissional, estando, neste momento, mais de 4.000 alunos envolvidos no projeto.