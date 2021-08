Vandalismo outdoors “Rumo à Mudança”

Embora estando já à espera de atos e atitudes censuráveis e descabidas num país

democrático, a verdade é que não podemos tolerar e aceitar o vandalismo de que

foram alvos os outdoors de campanha do PSD colocados em Oliveirinha e em Beijós.

Trata-se, como se percebe imediatamente, de atos insensatos de quem está

desesperado perante as reações públicas às propostas erráticas que atravessam.

Procuram assassinar o caráter de quem sempre se deu à “Causa Pública”.

Fica o aviso, iremos prosseguir na nossa serena caminhada, respeitando tudo e todos.

Para os nossos Candidatos à Junta de Freguesia de Oliveira do Conde e de Beijós, e de

um modo especial para os cabeças de lista, Vítor Figueiredo e António País uma

palavra de incentivo e de apoio.

Para todos os restantes Candidatos, dizer-vos que estamos no bom caminho para que

haja uma mudança no Carregal para todos e não só para alguns.

Não é assim que nos vencem.

A Direção de Campanha