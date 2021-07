A 21 de julho de 2021, os interlocutores das entidades da Rede de Politécnicos da Região Centro que integram a Rede das Instituições de Ensino Superior para a Salvaguarda da Dieta Mediterrânica (RIESDM) foram unânimes na escolha do Politécnico de Viseu para representação destas entidades no Grupo Coordenador para a Valorização e Salvaguarda da Dieta Mediterrânica na Região Centro.

O Politécnico de Viseu integra esta rede desde a sua criação, em 2019, tendo como interlocutora a pró-Presidente Professora Dulcineia Maria de Sousa Ferreira Wessel, agora nomeada para o Grupo Coordenador na Região Centro.

Criada com os objetivos de congregar a investigação realizada pelas diversas Instituições de Ensino Superior, no âmbito da Promoção e Salvaguarda da Dieta Mediterrânica e estabelecer e consolidar parcerias com outras entidades com responsabilidade nesta área, a RIEDSM é constituída por 21 IES.

Nos dias 1 e 2 julho passados, a RIEDSM organizou o seu 1º Congresso, em colaboração com o Centro de Competências da Dieta Mediterrânica (CCDM).

O programa científico do Congresso, que contou com a apresentação de 14 comunicações orais e 60 pósteres científicos, estava estruturado em temáticas da Saúde, Agricultura e Ambiente, Coesão do Território, Gastronomia e do Património e Cultura. Para além das individualidades nacionais e internacionais convidadas, o Congresso contou com a participação de 260 congressistas.

Os trabalhos deste 1.º Congresso encerraram com a apresentação do seu Plano de Atividades para a Salvaguarda da Dieta Mediterrânica (2020-2023), que sistematiza os vetores estratégicos, objetivos e ações a desenvolver e que pode ser consultado aqu i