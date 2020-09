Valores, Ética e Desporto em debate no Politécnico de Viseu

A Escola Superior de Educação do Politécnico de Viseu promove no próximo dia 14 de setembro, a partir das 16h00, uma nova sessão do Programa “Ações de Formação em Ética do Desporto”, subordinada ao tema “Valores, Ética e Desporto”.

A ação, realizada em regime de formação à distância, é a terceira organizada pela Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV), no âmbito da Rede de Escolas do Ensino Superior Politécnico com Formação em Desporto (REDESPP), implementado pelos Institutos Politécnicos de Leiria, Porto, Santarém, Setúbal e Viseu, em associação com o Instituto Português do Desporto e Juventude/Plano Nacional de Ética no Desporto.

A iniciativa é composta por três painéis. O primeiro decorre a partir das 16h00 e conta com a participação de Lourenço Xavier Carvalho, da Fundação Luso-Ilíria para o Desenvolvimento Humano/Universidade dos Valores, com a intervenção “Valores, Ética e Desporto na Universidade dos Valores”, e Elsa Pereira, da Universidade do Algarve, com uma apresentação sobre “Valores, Ética e Desporto na Atividade Física e Turismo”. Pelas 18h00 tem início o segundo bloco, em que participam Antonino Pereira, docente da ESEV, e Paula Queiroz, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, com comunicações subordinadas à temática dos “Valores, Ética e Desporto”, no primeiro orador com a tónica na vertente da Sociedade e com a segunda palestrante a incidir sobre a Educação. Participa ainda no painel Rui Pereira, da Universidade do Algarve. A terceira e última parte, com início agendado para as 21h30, conta a alocução de Bruno Avelar Rosa, Partner da Quantara Sports, sobre “Valores, Ética e Desporto na Formação de Treinadores e Professores” e uma abordagem sobre “Valores, Ética e Desporto na Educação e Treino Multifatorial” proferida por Abel Figueiredo, docente da ESEV. No final de todas as sessões haverá um período de debate.

Esta ação, acreditada para professores, destina-se ainda a treinadores e técnicos de exercício físico.

A iniciativa pretende recentrar as questões dos valores e da ética no desporto, transmitindo a sua importância a crianças e jovens, bem como sensibilizar todos os agentes desportivos para a necessidade de desenvolver e praticar uma cultura desportiva eticamente mais forte.