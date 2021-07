Vale do Varosa | “Sangue Novo Veias Antigas” apresenta espetáculo em Ferreirim

Depois do Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, o Convento de Santo António é o próximo

monumento a receber o terceiro espetáculo do projeto “Sangue Novo Veias Antigas”, no dia

17 de julho, pelas 18h00, com a participação da Academia de Música de Costa Cabral (Porto) e

do Estúdio de Dança Margarida Valle (Porto).

“Sangue Novo Veias Antigas é um conceito singular na promoção do património e na

divulgação artística de jovens criadores e intérpretes.

Sangue Novo Veias Antigas inicia-se com ações de formação e sensibilização para o património

e culmina com um conjunto espetáculos de música, dança e outras artes performativas.

Jovens criadores e intérpretes oriundos de várias instituições vocacionadas para o ensino

artístico vão apresentar, de maio e outubro, sete espetáculos em relação direta com o

património monástico do Vale do Varosa.

A apropriação e sentimento de pertença do edificado patrimonial, alcançado pelo

conhecimento da História e estórias dos sítios contribui, de forma determinante, para a

construção de uma identidade cultural e artística essencial num mundo globalizado.

SNVA é eixo resiliente de uma cultura que se pretende sempre viva.”

Sangue Novo Veias Antigas é uma iniciativa promovida pelos Monumentos do Vale do Varosa e

Teatro Solo, em parceria com os municípios de Tarouca e de Lamego e com o apoio da Direção

Regional de Cultura do Norte e da Antena 2.

A entrada é gratuita.