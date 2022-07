Vai arrancar a 1ª fase da Área de Acolhimento Empresarial de Lordosa

Empreitada tem duração de um ano e um custo global de 4.5 milhões de euros

Foi celebrado, dia 18 de julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o auto de consignação relativo à obra da 1ª Fase da Área de Acolhimento Empresarial de Lordosa (AAEL), num projeto de grandes dimensões, grande alcance regional e económico, e com uma visão de prosperidade para Viseu no futuro.

Este acordo vai permitir a criação de 14 lotes para atividades económicas, assegurando condições e estruturas que permitam o desenvolvimento empresarial do concelho, numa empreitada que se prevê ter 364 dias de duração e um investimento global de 4.5 milhões de euros.

Na sessão marcou presença o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Fernando Ruas, que insistiu para que “sejam cumpridos os prazos de construção nestas intervenções para que não passem pelo infortúnio de estarem sempre atrasadas”. Presente esteve ainda o Vice-Presidente da autarquia, Eng. João Paulo Gouveia.

O interesse de empresas se fixarem nesta área empresarial de Lordosa é real, e foi até já manifestado, permitindo à autarquia “prever uma aplicação de capital de grandes dimensões, criando as condições perfeitas para a consolidação de empresas e originando posteriormente um crescimento de postos de trabalho”, adiantou o Presidente.

As obras de urbanização desta 1ª Fase preveem ainda planeamentos de acessibilidade, segurança e saúde, e prevenção e gestão de resíduos, naquela que é uma ação de equilíbrio da atividade económica do concelho, com a aplicação de fundos numa zona mais a norte do município.

“A maior parte dos serviços e da população acompanhou o parque industrial localizado a sul, gerando um desequilíbrio no concelho. Esta área empresarial vem combater isso e ajudar ao crescimento económico na zona norte do território de Viseu”, concluiu o autarca.