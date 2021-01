VACINAÇÃO COVID-19 ARRANCA EM MANGUALDE

Mangualde vive hoje um dia histórico para o concelho com o arranque da vacinação da Covid-19. “É um dia que todos acreditamos ser o início do fim desta pandemia, sabemos que o caminho será longo, mas este primeiro passo enche-nos de esperança” destaca Elísio Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Mangualde.

A vacinação arrancou hoje, dia 5 de janeiro, e continuará nos dias 6 e 7. Serão vacinadas, com esta primeira dose, 344 pessoas, sendo 196 utentes e 148 profissionais. As instituições abrangidas são a Misericórdia de Mangualde – NCCI, o Centro Social da Paróquia de Mangualde, a Misericórdia de Mangualde – Lar Morgado do Cruzeiro, a Associação Cultural da Freixiosa e o Centro Paroquial de Santiago de Cassurrães.