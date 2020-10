“VACINA + PERTO. GRIPE + LONGE” ARRANCOU ONTEM EM MANGUALDE

MANGUALDE PROMOVE PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE EM CONJUNTO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA

A Câmara Municipal de Mangualde, em conjunto com as Juntas de Freguesias do concelho, apoia o programa de vacinação gratuita contra a gripe “Vacina + Perto. Gripe + Longe” que arrancou ontem, dia 19 de outubro, promovido pelo Centro de Saúde de Mangualde, a USF Terras de Azurara, a USF Mangualde e a Unidade de Cuidados na Comunidade. O programa é destinado a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, incluindo pessoas portadoras de doenças crónicas. Os utentes deverão fazer-se acompanhar do cartão de cidadão e/ou cartão de utente, os utentes de risco deverão ainda apresentar uma declaração médica. Durante a vacinação, todos deverão usar máscara, manter o distanciamento social, evitando ajuntamentos, respeitando assim as medidas impostas pela DGS.

O programa teve início ontem na União das Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, entre as 9h30 e as 13h00, no Centro Social de Moimenta de Maceira Dão, seguindo Quintela de Azurara entre as 14h00 e as 17h00.

A iniciativa continuará a percorrer todas as freguesias do concelho, beneficiando de um serviço mais próximo da população mais vulnerável. Assim, hoje, dia 20 de outubro inicia-se a administração da vacina nos pacientes de Abrunhosa-a-Velha, das 9h30 às 13h00, seguindo a Freixiosa entre as 14h00 e as 17h00. No dia 21 de outubro durante todo o dia a vacina será administrada nos pacientes de Fornos de Maceira Dão, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. No dia 22 de outubro, entre as 9h30 e as 13h00, é a vez da Cunha Baixa, e durante a tarde entre as 14h00 e as 17h00 será em S. João da Fresta. No dia 23 de outubro, durante a manhã, a vacina será administrada nos pacientes da Mesquitela, entre as 9h30 e as 13h00, e durante a tarde na Cunha Alta, entre as 14h00 e as 17h00.

No dia 26 de outubro, o programa de vacinação segue para a freguesia de Espinho durante todo o dia, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. No dia 27 de outubro será a vez de Alcafache, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. No dia 28 de outubro, a ação decorre na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães durante o dia todo, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. Por fim, será em Tavares, no dia 29 de outubro, onde a vacina será administrada nos pacientes das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, terminando assim a ação de “Vacinar +Perto. Gripe + Longe”.