OLIVEIRA DE FRADES – VACINA DA GRIPE GRATUITA PARA MAIORES DE 65 ANOS

A vacina contra a gripe começou a ser administrada nas faixas da população consideradas

prioritárias. Na segunda fase de vacinação gratuita, que começou no dia 19 de outubro,

estão incluídos grupos de risco, como pessoas com 65 ou mais anos e pessoas com doenças

crónicas.

Faça já a sua marcação prévia nas farmácias aderentes em Oliveira de Frades: Farmácia

Oliveirense (232 761 218) e Farmácia Pessoa (232 762 925).

Vacine-se por si, vacine-se por todos!

Cuide de si, cuide de todos!