VacancesPortugalCovid.com :Toda a informação para ir a Portugal este Verão, apesar da Covid-19!

Muitos são os Portugueses de França e Lusodescendentes a terem esta dúvida essencial: será possível ir de férias para Portugal este Verão?

Porque a resposta virá, mas em vários tempos; porque ela será evolutiva em função do progresso ou recuo desta pandemia; porque três países estão envolvidos; a associação Cap Magellan coloca à disposição um site dedicado, VacancesPortugalCovid.com, destinado a responder às questões que todos se colocam e a combater a falsa informação, na partida, durante a viagem, durante a estadia em Portugal e na viagem de regresso. Quais serão as regras para a minha viagem? Haverá diferenças no trânsito em França, Espanha e Portugal durante a minha viagem de carro? Será possível fazer pausas? As áreas de descanso estarão acessíveis? Os restaurantes e hotéis na estrada estarão abertos? Se viajar de avião, quais serão as medidas a cumprir antes, durante e após o voo? E se for até aos Açores ou à Madeira?

A chegada a Portugal não elimina as dúvidas sobre a coabitação com o vírus durante o verão. Também aqui, o site está organizado em várias secções, reunindo todas as questões possíveis, e apresentando-se como A plataforma prática de informação sobre todos os aspectos de uma estadia em Portugal: informação sobre actividades quotidianas (ir às compras, ir ao banco, visitar os familiares em lares de idosos), os diferentes meios de deslocação em Portugal (comboio, carro, avião, rent-a-car) sem esquecer as ilhas (Madeira e Açores), as regras em vigor nos restaurantes, hotéis, bed and breakfast… Que actividades de lazer são possíveis, com actualizações no acesso às praias, parques de diversões, bailes, festas…

O objectivo é de facilitar a preparação, nomeadamente dos Portugueses e dos Lusodescendentes que desejem partir. Poderão encontrar nesta plataforma, toda a informação para passar umas boas férias em Portugal, conhecendo e respeitando todas as medidas relacionadas com a Covid-19.

Desde 2003, a associação Cap Magellan desenvolve a campanha anual de prevenção rodoviária “Sécur’été – Verão em Portugal”, que acompanha nomeadamente os automobilistas portugueses residentes no estrangeiro nas estradas até Portugal. Embora centrada na prevenção rodoviária, historicamente esta campanha já inclui outras componentes de prevenção: incêndios, praias, doenças sexualmente transmissíveis… Este ano, é acrescentada uma componente de prevenção sanitária relacionada com a Covid-19, com uma actualização quotidiana do site VacancesPortugalCovid.com.

Os Parceiros da campanha “Sécur’été – Verão em Portugal 2020” encontrarão também neste site o espaço que lhes permitirá transmitir as medidas tomadas no seu domínio de actividade relacionadas com esta situação epidémica. Das indicações da ANSR (Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária) às das Prefeituras francesas parceiras, desde os horários dos bancos, com a indicação de uso obrigatório ou não de máscara nos balcões, passando pelas condições de higiene aplicadas aos veículos das Rent-a-Car ou nos supermercados, às especificidades das áreas de descanso das diferentes redes rodoviárias francesas, espanholas e portuguesas, todos poderão transmitir as suas informações nesta nova plataforma.

O site VacancesPortugalCovid.com estará também presente nas redes sociais para maior facilidade e rapidez. Assim, o Facebook, o Instagram e o Twitter serão contemplados.

VacancesPortugalCovid.com foi aberto em soft launch simbolicamente no dia 23 de Maio de 2020, 70 dias antes de 1 de Agosto de 2020, data há muito esperada pelos Portugueses residentes no estrangeiro e Lusodescendentes. Alguns Utilizadores e Parceiros puderam assim durante todo o fim-de-semana aceder e testar a plataforma e dar feedback à Cap Magellan. O site foi oficialmente aberto ao público esta segunda-feira dia 25 de maio de 2020, .