V Congresso de Trás-os-Montes e Alto Douro encerra em Lamego

A cidade de Lamego vai ser palco do último dia de trabalhos (26 de janeiro) do V Congresso de Trás-os-Montes e Alto Douro que também acontece, este ano, nas cidades de Mirandela (24) e Peso da Régua (25). A missão do encontro é unir as pessoas que vivem neste território, “as verdadeiras interessadas na resolução dos problemas locais que as afligem e que aí serão debatidos”.

No próximo domingo, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, inicia os trabalhos, pelas 10 horas, no Teatro Ribeiro Conceição, durante a sessão de boas-vindas aos congressistas. Logo a seguir, o programa continua com as intervenções de Fontainhas Fernandes (Presidente da Liga dos Amigos do Douro a Património Mundial), Paulo Reis Mourão (professor universitário e economista), Fernando Pereira (Presidente do Movimento de Cidadania Democrática) e Pina Prata (Vice-Presidente da Associação Industrial de Portugal).

Ao final da manhã, decorrerá a apresentação dos trabalhos livres e das conclusões do V Congresso pelo Presidente da Direção da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa, Hirondino Isaías.

A terminar, a Sessão de Encerramento contará com a divulgação de uma mensagem em vídeo do Presidente da República.

O evento é aberto ao público em geral.