V Colóquio Nacional de Horticultura Biológica decorrerá em maio em Viseu

Investigadores, técnicos e produtores vão participar, nos dias 11 e 12 de maio, no V Colóquio Nacional de Horticultura Biológica, que decorrerá na Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu.

Segundo a Associação Portuguesa de Horticultura (APH), “a organização do colóquio recebeu 60 resumos referentes a trabalhos de investigação e experimentação sobre o modo de produção biológico em culturas hortofrutícolas”.

Este colóquio realiza-se numa conjuntura em que a União Europeia traçou como meta 25% da sua área agrícola em modo de produção biológico até 2030.

“Em Portugal, a área agrícola em conversão para modo de produção biológico – 476.785 hectares – é quase 10 vezes superior à registada em 2020 e o número de operadores em modo de produção biológico triplicou”, acrescentou.

O colóquio é uma iniciativa da APH, em parceria com a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro.