Utilização total dos Parques fechados em Viseu custa 20€ por mês

Durante a reunião de hoje, foi aprovada a localização da numeração dos estacionamentos das ZEDL, bem como os planos de arruamentos apresentados pela Semovepark, no âmbito da concessão dos estacionamentos de duração limitada, ZEDL. Viseu passa assim a dispor de uma oferta de 868 lugares pagos, sendo 11 destinados a veículos elétricos e 37 a pessoas com mobilidade reduzida.

O Presidente do Município de Viseu explicou ainda as características do cartão para residentes. Através de um pagamento único de 10 euros, os viseenses poderão estacionar nas zonas pagas das 19h às 10 horas da manhã, e à hora do almoço, entre as 12h e as 14 horas. Em alternativa, os residentes podem utilizar os parques fechados 24h por dia, 7 dias por semana, mediante um pagamento mensal de 20 euros. No Centro Histórico, a emissão de dísticos de moradores tem um valor único de 10€.