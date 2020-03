Unidade de cuidados continuados de Resende em isolamento após caso positivo

Uma mulher internada na unidade de cuidados continuados da Santa Casa da Misericórdia de Resende está infetada com o novo coronavírus, facto que levou ao isolamento da instituição, anunciou hoje o município.

O caso foi confirmado no sábado, depois de a mulher, com falência respiratória, ter sido encaminhada na sexta-feira para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Resende, Garcez Trindade, referindo que este foi o primeiro caso no concelho.

Segundo o autarca, assim que foi confirmado o caso, procedeu-se ao isolamento da unidade, havendo um acompanhamento dos restantes 13 doentes, que farão na segunda-feira os testes laboratoriais para determinar se também estarão infetados.

Os 32 funcionários afetos à unidade vão estar em quarentena durante 14 dias, tal como determinado pela Administração Regional de Saúde do Norte, informou Garcez Trindade.

Entretanto, outros funcionários da Santa Casa da Misericórdia passam a assegurar o acompanhamento dos doentes internados, referiu.

Ainda hoje de manhã, a autarquia procedeu à desinfeção exterior da unidade, já depois de a instituição ter assegurado a desinfeção das enfermarias no sábado, disse o autarca.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.

Portugal tem 14 mortes confirmadas, mais duas do que no sábado, e 1.600 pessoas infetadas, segundo o boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS).