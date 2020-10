União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta concluiu obras de calcetamento da Rua dos Piscos em Cubos (Mangualde)

Investimento de cerca de 50 mil euros para calcetamento da via, reparação parcial de bermas e drenagem de águas. A União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde, concluiu as obras de calcetamento da Rua dos Piscos, em Cubos – Mangualde, num investimento total de cerca de 50 mil euros. “Esta obra enquadra-se num plano de requalificação viária que está a atuar em toda a freguesia e que vem melhorar a acessibilidade dos residentes, bem como a mobilidade urbana. Foi um processo idealizado e concretizado tendo sempre como objetivo melhorar a qualidade de vida de todos”, afirma Marco Almeida, Presidente da União das Freguesias, Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. A intervenção, agora concluída, incluiu o calcetamento da via, a reparação parcial das bermas e a drenagem das águas.