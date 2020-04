União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta promove a realização de testes Covid-19 à Corporação dos Bombeiros Voluntários de Mangualde

A realização dos mesmos decorreu, dia 16 de abril, aos elementos das primeiras duas brigadas que estiveram de serviço

A União das Freguesia de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta (UFMMCA) avançou com a aquisição e realização de testes COVID-19 junto das brigadas de serviço dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.

Os testes, devidamente certificados, realizaram-se esta tarde, dia 16 de abril, pela equipa dos técnicos de saúde, Madalena Fátima e André Monteiro.

Para Marco Almeida, Presidente da UFMMCA, esta foi “a resposta que estas equipas merecem da nossa sociedade, elas estão na linha da frente, na luta por todos nós, correndo riscos e transportando casos de COVID-19 positivos. É nosso dever fazer de tudo para os manter seguros e estar seguros é usarem os devidos equipamentos de proteção individual, mas é igualmente terem a certeza que não têm o vírus, que podem continuar a exercer a sua atividade sem propagar a doença e poderem estar em casa com as suas famílias com a estabilidade emocional que precisam nesta altura. É também uma forma de ajudar na medida do que nos é possível esta grande instituição que é a Associação Humanitária dos Bombeiro Voluntários de Mangualde”. Esta é “uma forma direta de lhes dizer ‘obrigado’ por tudo e estamos aqui, juntos na luta contra esta pandemia”, concluí o presidente de junta, agradecendo também a disponibilidade da equipa de enfermeiros que voluntariamente se ofereceu para a recolha das amostras.

Para Marco Almeida a realização dos testes COVID19 junto dos elementos das brigadas dos bombeiros voluntários de Mangualde deve manter-se durante o período de emergência bem como enquanto existirem riscos para os elementos que as compõem pelo que já abordou a autarquia para que sejam encetados todos os esforços para que, em articulação, as instituições com responsabilidade política no concelho assegurem os testes durante o tempo que for necessário.