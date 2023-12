Uma em cada quatro casas da Remax custa menos de 150.000 euros

A Remax Portugal tinha até novembro 27.075 casas para venda, das quais 6.407 (23,7%) apresentavam um preço igual ou inferior a 150.000 euros, refere a empresa.

A diretora executiva da Remax, Beatriz Rubio, aponta em comunicado os problemas do mercado do imobiliário em Portugal, “como o desfasamento entre a oferta e a procura, o atraso e rigidez do processo de licenciamento, a elevada carga fiscal e um mercado de arrendamento pouco competitivo”, reforçando a importância de um “incremento da oferta dessa habitação a preços mais acessíveis”.

Viseu é o distrito com mais casas abaixo do limiar de 150.000 euros, seguido de Coimbra e Porto, com Faro a ocupar o 10.º lugar do ranking.