O Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nuno Russo, entregou hoje o “Prémio Moneris de Agricultura – AgroGlobal 2020”, que considerou “um reconhecimento às empresas do agronegócio que não pararam, e que garantiram que nada faltasse aos agricultores, e consequentemente aos portugueses.”

O governante realçou ainda que “dos múltiplos desafios com que somos confrontados, a chave do sucesso está no sucesso da dupla transição: a digital e a climática. Todos os instrumentos e ferramentas estratégicas, europeias e nacionais, conduzem-nos até esta transição e a Agroglobal tem tido a capacidade de projetar o futuro, também com os olhos postos nestas duas vertentes”.

Salientou ainda que esta parceria entre a Agroglobal com a Moneris, com um posicionamento junto do setor agrícola, que premeia a capacidade de (re)invenção das empresas do setor “é um exemplo desta transição digital, com a criação de novos canais de relacionamento entre os diversos intervenientes da comercialização à produção”.