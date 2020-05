Um ferido grave após queda de um segundo andar de prédio em obras em Castro Daire

Um homem de 49 anos ficou ferido, dia 22, com gravidade após ter caído de um segundo andar de um prédio em obras, em Castro Daire, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas.

“O indivíduo do sexo masculino, de 49 anos, ficou gravemente ferido após a queda de uns cinco a seis metros de altura. Estava a trabalhar num segundo andar, numa placa de uma casa em obras”, contou António Ribeiro.

O comandante da corporação de Farejinhas disse ainda que “o indivíduo nunca perdeu a consciência” e, “segundo as informações recolhidas, apesar da gravidade da situação, encontra-se estável”.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta foi dado às 14:04 para a localidade de Granja, freguesia de Mões, em Castro Daire, distrito de Viseu.

Para o local, foi acionado o helicóptero de Viseu.

“Segundo a equipa médica me informou, após uma avaliação ao indivíduo, ele acabou por ser transportado para o Hospital de Viseu por via terrestre, uma vez que poderá ter uma lesão grave pneumotórax e o helicóptero não seria o mais aconselhável”, sintetizou o comandante.

No local, estiveram seis meios de mobilidade, cinco deles terrestres, apoiados por 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas, dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire, a proteção civil municipal, a GNR e a Viatura Médica de Emergência (VMER) de Viseu.