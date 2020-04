Um camião a levar esperança e testes COVID-19 pelo País

A KPMG é um dos mecenas que vão colocar o CAMIÃO DA ESPERANÇA a circular nas estradas de Portugal, já a partir do próximo dia 16 de Abril, uma unidade móvel de informação e rastreio – com médicos, enfermeiros e administrativos em permanência – que irá circular sobretudo fora dos grandes centros urbanos, a realizar dezenas de testes diários à COVID-19.

Esta é uma das várias iniciativas que a KPMG e os seus profissionais têm desenvolvido, nas últimas semanas, para ajudar Portugal a combater a pandemia, entre as quais se destacam a criação da Conta Solidária KPMG, para financiar a aquisição de equipamentos de protecção individual que serão oferecidos a hospitais de todo o País (mais de €55.000 até ao momento), e a participação no SOS-Coronavírus, promovido pela Associação Empresarial de Portugal (AEP) e a Ordem dos Médicos, com a colaboração alargada do sector bancário. Até ao dia 8 de Abril, já tinham sido angariados €295.656,13.

O propósito do CAMIÃO DA ESPERANÇA é aumentar o número de testes em comunidades com problemas de mobilidade e, desta forma, contribuir para minimizar o impacto da pandemia em Portugal. O projecto tem a coordenação da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, sendo articulado em sintonia com as Autoridades de Saúde de Norte, Centro e Sul e os vários Municípios envolvidos.

O CAMIÃO DA ESPERANÇA é uma viatura totalmente equipada, que percorrerá várias cidades e vilas do interior do País, com uma equipa de especialistas preparada para informar, aconselhar, cuidar e testar os habitantes destes territórios. Além da KPMG, esta grande acção de prevenção e controlo tem o contributo de GALP, TVI, Rádio Comercial, Unilabs, Mundipharma, Planetiers World Gathering e GlobalSport. São estas as entidades que suportam os custos, a logística e a divulgação da operação, que terá a certificação da KPMG. Os testes a realizar são ainda comparticipados pelos Municípios, que definem com a Autoridade de Saúde respectiva os casos prioritários para testagem.

A equipa de especialistas do CAMIÃO DA ESPERANÇA é constituída por médicos, enfermeiros, técnicos administrativos e uma equipa de limpeza. A viatura está equipada com todo o material médico-cirúrgico necessário à operação de testagem e reforçado com equipamento de protecção individual para todos os profissionais envolvidos

O CAMIÃO DA ESPERANÇA dispõe de duas salas de observação, áreas reservadas de controlo e instalações sanitárias. Para já, está preparado para a realização de cerca de uma centena de testes diários, com a expectativa da divulgação de resultados em 48 horas. O tempo médio de circulação do CAMIÃO DA ESPERANÇA em cada localidade é de um dia.