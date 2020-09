Última chamada para 1ª Oficina do Empreendedor em Viseu

V21 Rural: Vagas estão quase esgotadas

Expectativas em alta para a primeira Oficina do Empreendedor

É já no próximo dia 14 de setembro que arranca a primeira oficina do Empreendedor, em Viseu. Até 25 de setembro vão ser 6 sessões de capacitação sobre o empreendedorismo e visitas de campo a empreendedores de sucesso. As inscrições encerram até ao final desta sexta feira, 4 de setembro .

A iniciativa tem despertado interesse, a poucos dias de fechar o período de inscrições. Engenharia de Computação, moagem de cereais, turismo rural e muitos mais são variados os projetos dos empreendedores inscritos, um bom indicador para o Programa V21 Rural e para Viseu. Tendo em conta os inscritos, nesta que é a primeira fase do projeto, perspetiva-se que o meio rural de Viseu venha a ter novo impulso.

Os interessados em ocupar as últimas vagas podem inscrever-se aqui ou na página de Facebook da Vissaium XXI, onde consta toda a informação ao detalhe.

Qual o perfil de um empreendedor? Como passar de um empreendedor a empresário? Estas e muitas outras questões vão ser abordadas na Oficina do Empreendedor que quer dar a oportunidade de os participantes prepararem e aprimorarem o seu perfil de empreendedor e ideia de negócio.

De 14 a 25 de setembro, o programa da Oficina do Empreendedor é composto por sete dias: 6 de capacitação (duas teóricas e quatro encontros com empresários) e um dia de vistas de campo a casos de sucesso.

A Oficina do Empreendedor está inserida no programa V21 Rural, promovida pela Vissaium XXI e pelo Município de Viseu, integrado no programa municipal Viseu Rural. O programa está dividido em três fases: depois da Oficina do Empreendedor os interessados vão ter a oportunidade de seguir em frente com as suas ideias, apresentando a sua candidatura para o Plano de Negócios e Estágio e Cooperação. Nestas fases os projetos escolhidos vão receber todo o acompanhamento necessário para poderem tornar a sua ideia de negócios numa empresa de sucesso.