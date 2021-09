UBI melhora classificações no ranking mundial do THE

No ano em que aumenta o número de instituições analisadas no World University Rankings do Times Higher Education, a UBI surge no patamar 601-800.

A edição de 2022 do ranking mundial elaborado pelo Times Higher Education (THE) conclui que a Universidade da Beira Interior (UBI) está no patamar 601-800, depois de analisadas mais de 1.600 academias. A UBI faz parte do World University Rankings (WUR) pelo sexto ano consecutivo, evidenciando uma sólida presença entre as universidades de maior reconhecimento internacional.

O ranking faz uma análise exaustiva do desempenho das instituições de Ensino Superior em 13 indicadores, distribuídos pelas cinco principais áreas de atividade: Ensino, Investigação, Transferência de conhecimento, Citações em publicações científicas e Internacionalização.

Na atual edição, a UBI consegue melhorar as classificações em todos estes parâmetros específicos, mas também nos mais gerais, que se referem ao número de estudantes (em 2020 atingiu a maior marca da sua história, com 8.500 alunos), o número de estudantes por colaborador e a percentagem de alunos internacionais, que subiu para 20%.

Em termos nacionais, a UBI consegue o quarto melhor patamar das 12 instituições portuguesas incluídas no WUR. Alcança o mesmo nível de Coimbra e ISCTE e está acima de universidades como Algarve, Aveiro, Minho, UTAD, Instituto Politécnico do Porto, Universidade Lusófona e Instituto Politécnico de Setúbal. É apenas suplantada pelas maiores e mais antigas academias do litoral: Universidade Católica, Nova de Lisboa, Porto e Lisboa.

O Times Higher Education World University Rankings tem vindo a aumentar o número de academias avaliadas, incluindo este ano mais 160 que no anterior. Estão representadas instituições de Ensino Superior de aproximadamente 100 países.

Os indicadores do estudo são adaptados para a elaboração dos rankings setoriais, onde a UBI marca presença habitual há vários anos, entre os quais se destaca a lista de melhores universidades do mundo fundadas há menos de 50 anos. No Times Higher Education Young University Rankings 2021, classificou-se no patamar 151-200.