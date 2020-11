Turisnovar, hora de ação e reinvenção em Viseu

No dia 16 de dezembro, pelas 14h30, realizar-se-á online o evento TURISNOVAR, organizado

pelos alunos do 3.º ano da Licenciatura em Turismo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão

de Viseu (ESTGV) do Politécnico de Viseu. O objetivo deste Seminário, como o próprio nome

indica, é mostrar de que forma as regiões de turismo e os privados do setor do turismo, estão a

viver esta época de pandemia e como conseguiram inovar.

O evento contará com dois painéis distintos, estando já confirmados nomes de destaque no setor

do Turismo:

Painel 1. Reinventur: com a presença do Presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e

Norte de Portugal (Luís Pedro Martins) e do Presidente da Turismo Centro de Portugal (Pedro

Machado).

Painel 2. Tu(r) és a Cura: contará com a presença de empresas do setor do turismo que irão

também partilhar as suas dificuldades e respetivas soluções: Fátima Ribeira da FR Travel Viseu,

Fernando Daniel Nunes da Visabeira Turismo e Chef Diogo Rocha da Mesa de Lemos.

O TURISNOVAR conta, ainda, com outros momentos de animação, dos quais destacamos um

concurso de fotografia intitulado de “Contágio Fotográfico”.

Como já é tradição, mais uma vez, os alunos do 3º ano da licenciatura em Turismo escolheram

uma causa solidária para apoiar, que este ano é a “Ajudar a Amparar”. Neste âmbito, e porque

distanciamento social não significa distância de uma comunidade, a organização do Turisnovar

convida todos os que queiram a contribuir para esta causa.

O Turisnovar é um evento aberto para todos os interessados na área do turismo e, dada a

situação que o setor atravessa de momento, faz-se um convite especial aos alunos de cursos

profissionais/técnicos/superiores de turismo, bem como a docentes e académicos na área, e a

empregadores do setor que possam partilhar as suas opiniões e em conjunto encontrarem formas

de inovar os seus serviços e produtos.

Conscientes de que este ano as condições para a realização de eventos não são as usuais, o que

obriga a que as pessoas tenham de reunir-se online, de forma a garantir a segurança de todos, os

alunos da licenciatura em Turismo da ESTGV estão a preparar um evento com momentos

inesquecíveis, que ninguém vai querer perder.

Por fim, queremos deixar um especial agradecimento aos nossos patrocinadores: Politécnico de

Viseu, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Museu Nacional Grão Vasco, Casa

das Palmeiras Nature Houses & Pedagogic Farm, Restaurante Muralha da Sé, Estúdio de

Fotografia Carlos Frade e Casas do Pátio Country Houses & Nature, sendo que sem os mesmos

não seria possível realizar o Turisnovar.

Mais informações disponíveis na página do evento http://www.estgv.ipv.pt/turisnovar ou

através das redes sociais: https://www.facebook.com/turisnovar e

https://www.instagram.com/turisnovar/