Turismo de Portugal passa por Lamego para apoiar ideias inovadoras em turismo sustentável

Preparar empreendedores que saibam aproveitar a procura turística e direcioná-la para a sustentabilidade é o objetivo do “Green Up”, o programa de Ideação em Turismo promovido pelos Territórios Criativos e pelo Turismo de Portugal e dirigido a escolas de Hotelaria e Turismo de todo o país. A valorização dos produtos e dos serviços endógenos, a sustentabilidade dos territórios e a promoção da economia circular são os pilares do programa.

O Green Up passará amanhã por Lamego e continuará o “roadshow” por mais 9 escolas de Hotelaria e Turismo para selecionar 70 empreendedores. Para as equipas que se formarem seguir-se-á um Bootcamp de dois dias em Alvaiázere, no distrito de Leiria, entre 10 e 11 de dezembro, constituído por dois dias intensivos de mentoria e formação. Depois, até meados de janeiro de 2021, as equipas serão acompanhadas e apoiadas na construção de 35 projetos de investimento.

“As limitações que a Covid-19 trouxe tem de ser posta ao serviço da fixação de pessoas nos seus territórios de origem e da aceleração da economia local, criando novas oportunidades no setor do turismo: é exatamente isso que o Green Up irá promover e desenvolver”, afirma Luís Matos Martins, CEO dos Territórios Criativos, a empresa de consultadoria e de apoio ao empreendedorismo que organiza o Green Up.