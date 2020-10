Turismo Centro de Portugal e AHRESP promovem webinar sobre Programa de Revitalização de Empresas

O Turismo Centro de Portugal e a AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal vão organizar uma videoconferência, ou webinar, que visa esclarecer sobre o P.R.E. – Programa de Revitalização de Empresas.

A iniciativa, intitulada “I Programa PRE – Programa de Revitalização de Empresas”, terá lugar na sexta-feira, 9 de outubro, às 16h00, e será transmitida nas páginas de Facebook do TCP e da AHRESP. O link de inscrição para o webinar é o seguinte: https://bit.ly/30Gjb8h .

A videoconferência contará com a participação de Pedro Neto, Partner Corporate Finance no grupo Moneris e vice-presidente da ACILIS – Associação Comercial e Industrial de Leiria, Porto Mós e Batalha, vice-presidente da AAPI – Associação Ação para a Internacionalização e vice-presidente da Câmara de Comércio Luso-Argentina, entre outras funções.

Com esta iniciativa, pretende-se explicar aos empresários o alcance do P.R.E. – Programa de Revitalização de Empresas, recentemente apresentado pela AHRESP, em parceria com o Turismo Centro de Portugal e com o apoio da Moneris.

O P.R.E. tem como objetivo central a revitalização das empresas e a procura de medidas que suportem a sua reorganização, para fazerem face às dificuldades atuais. Para tal, o Programa presta aconselhamentos sobre apoios disponíveis e estratégias a seguir, seguindo um modelo de intervenção em três fases: Diagnóstico Empresarial e Linhas de Ação Gerais; Plano de Recuperação Económico-Financeiro; e Modelo de Recuperação e Acompanhamento. O resultado esperado é evitar o encerramento dos estabelecimentos e a recuperação económica dos negócios.

Mais informações sobre o P.R.E. – Programa de Revitalização de Empresas disponíveis do site do Turismo Centro de Portugal, em https://bit.ly/33B9Yjk .