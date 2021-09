TUDO EM ABERTO NA LUTA PELO TÍTULO DO CPR

RICARDO TEODÓSIO MANTEM ESTABILIZADO O SEU OBJETIVO

PAULO NETO CADA VEZ MAIS CONFIANTE AO VOLANTE DO SKODA

Numa altura em que faltam três provas para o final do Campeonato de Portugal

de Ralis, a ARC Sport mantem intactos os seus objetivos. Depois do Rali da

Água/Alto Tâmega, Ricardo Teodósio e José Teixeira continuam a pensar no

título.

“Tentámos andar sempre o mais rápido possível. Não tenho referências

para saber onde e porquê estou a perder nalguns troços. Para a Power

Stage mudei o set-up do carro e as coisas resultaram. Algumas zonas

vitais de alguns troços estavam demasiado sujas, e isso poder explicar

algumas coisas. Desta vez só consegui o que queria no Qualifing e na

Power Stage, mas está tudo em aberto para as três provas que faltam”,

afirmou Ricardo Teodósio.

Paulo Neto e Vítor Hugo estão cada vez mais consistentes na condução do

Skoda Fabia, apesar do elevado grau de dificuldade da prova.

“Foi um rali muito difícil, com um traçado muito rápido e seletivo. Foi a

primeira vez que corri nesta zona, e daí alguma contenção, pois nas

segundas passagens tudo correu bem melhor. Uma prova bonita e muito

competitiva, mas não deixou de ser difícil. Estou bastante satisfeito, pois

temos terminado todos os ralis, com a necessária evolução”, disse Paulo

Neto.

Para a equipa de Aguiar da Beira, esta foi mais uma etapa importante, com

todos os objetivos da ARC Sport ainda em aberto.

“Foi um rali que podia ter tido outro desfecho. No entanto, a luta pelo

título está em aberto e tudo faremos para atingir os nossos alvos nas três

provas que ainda faltam. Mais uma prestação muito positiva do Paulo

Neto, que se mostra cada vez mais confiante. Agradeço a todos os

elementos da equipa, que voltaram a estar em excelente plano”, disse

Augusto Ramiro.