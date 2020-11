Troços do IP5 e da EN229 vão ser municipalizados

A autarquia aprovou ainda a celebração de dois Acordos de Mutação Dominial entre as Infraestruturas de Portugal e o Município de Viseu. O primeiro refere-se ao troço do antigo IP5, situado entre o nó da Penoita e o nó da A24, numa extensão total de quase 10 km. Ao abrigo deste acordo, ficou ainda definido que a Infraestruturas de Portugal pagará ao Município de Viseu cerca de 1,4 milhões de euros, para obras de reposição de bom estado de conservação do troço de estrada. Na sequência deste processo, a Câmara Municipal de Viseu estará em condições de avançar com o nó de ligação do IP5 à freguesia de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita.

O segundo Acordo de Mutação Dominial tem por objeto a integração na rede viária do Município de Viseu do troço de estrada da EN229, entre o km 74,017 e o km 75,784, na extensão total de 1,767 km. O troço em questão revela-se de especial importância, nomeadamente para a concretização da rotunda junto ao antigo Matadouro, que facilitará a ligação entre Viseu e Sátão.