Trimestre de aniversário da ACERT e de 25 de Abril conta com cinco estreias

Música, teatro, dança e circo fazem parte do segundo trimestre do ano da Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT), num período em que comemora 48 anos de vida e passam 50 do 25 de Abril.

A primeira estreia está agendada para sábado, com a Vo’Arte – CIM Companhia de Dança a apresentar “Rh”, num espetáculo que conta com elementos de instituições como, por exemplo, a Associação de Solidariedade Social de Lafões, de Oliveira de Frades, a Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Santa Comba Dão e a Universidade Sénior de Tondela.

“Este novo espetáculo que é a ‘revolução humana’ [Rh] é esta vontade de reolhar uma espécie de estado de alma, uma herança de todos nós, uns mais novos do que outros, mas também com a vivência do que é viver em liberdade e, com isso, ajudar a ter um plano de ação que toque tudo e todos”, defendeu o diretor da Vo’Arte.

No entender de Pedro Sena Nunes, este plano de ação, que leva 22 pessoas a palco, forma-se através de “uma poética do corpo muito particular, porque a companhia integra elementos intergeracionais com várias características”.

“Este espetáculo em particular tem uma dimensão mais transdisciplinar que tem como epicentro de partida a música ‘A noite’, de José Mário Branco, e a partir daí foi trabalhada uma dramaturgia e temos também as imagens em movimento”, revelou Pedro Sena Nunes.

O codiretor da ACERT José Rui Martins, na apresentação da programação do trimestre aos jornalistas hoje, destacou como “ponto alto” o musical que, no seu entender, “só poderia ser a celebração da revolução”, na noite de 24 de abril”.

O concerto “As Portas Que Abril Abriu” é um “tributo à música de intervenção que marcou a luta pela liberdade e democracia em Portugal” e que terá uma apresentação única no espaço da ACERT.

“Reúne músicos e vozes diversas para recriar canções icónicas que se tornaram hinos de uma era, no sentido de relembrar e reavivar o fervor e a esperança que caracterizaram a revolução, num convite à reflexão sobre o poder da música como forma de protesto e expressão de ideais”, disse José Rui Martins.

“Mulheres”, do grupo de Teatro da Escola Secundária de Tondela – Na Xina Lua, é a segunda estreia programada, para 30 de abril, e ao palco sobem “histórias de coragem feminina”.

Segundo José Rui Martins, são histórias que abordam “as lutas pela igualdade de género” e “a resiliência das mulheres através dos tempos”, num “tributo às vozes que não se calaram e uma lembrança das batalhas que ainda precisam ser vencidas”.

O Trigo Limpo Teatro ACERT, que comemora em abril 48 anos de existência, estreia em 25 de maio “25 de Abril: Divina Surpresa”, um espetáculo que celebra o legado da “Revolução dos Cravos” e o centenário de Eduardo Lourenço.

“Um espetáculo que mistura teatro, música e poesia numa homenagem viva à liberdade e à transformação social. É uma peça que reflete sobre como os ideais de Abril continuam a inspirar e a desafiar a sociedade portuguesa”, defendeu.

Na apresentação aos jornalistas da programação deste segundo trimestre do ano, José Rui Martins destacou ainda a estreia, em 29 de maio, do “Circo Musicado”, que “combina talento circense com a magia da música ao vivo”.

Ao longo do mês de abril estão também agendados cafés-concertos como o “Abril ao Tom´Deles”, o “Aerograma liberdade. Uma carta concerto”, por Taleguinho, “As portas que abril abriu”, pela Filarmónica Tondelense e pelo coro polifónico da Casa do Povo de Tondela.

Os Daisy Capital Hotel, Ana Mariano, Galgo, Diogo Machado e Fade Out são outros dos protagonistas dos cafés-concertos na ACERT entre abril e junho.

No teatro, está agendado para maio o “antiAquário”, numa coprodução da Cem Palcos e do Teatro do Montemuro; “Car12, a grande viagem”, do Trigo Limpo Teatro ACERT e, em junho, “Teias e Odisseias”, pela Cem Palcos.

Há ainda lugar para as exposições como a de Tiago Sami Pereira, que apresenta “Retalhos”, e José Crúzio com a mostra fotográfica “Das labaredas, o vento por entre as carcaças”.

A sétima edição do Festival Internacional de Cartoons, organizado pelo Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo realiza-se entre 08 e 22 de maio na galeria da ACERT e conta com mais de 2.000 cartoons provenientes de 80 países.