Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu reforça o seu papel central na Região

Presidente da Câmara congratula-se com a importância crescente de Viseu na área da Justiça

António Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal, afirma que “Viseu tem hoje uma grande importância no domínio da justiça, com profissionais qualificados e com todas as valências neste domínio, assumindo-se como uma importante âncora de desenvolvimento do nosso Concelho e da Região.

O autarca sauda o Governo por esta iniciativa, que contou ainda com o parecer favorável da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses. “A medida comprova a centralidade e importância crescente de Viseu como maior cidade do interior do País”, acrescenta ainda António Almeida Henriques.

Para além do Distrito de Viseu, Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu passa a integrar os municípios de Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Mêda, Pinhel, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.