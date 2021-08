Três zonas balneares de Moimenta da Beira a concurso para a “Praia Fluvial do Ano”

Está a decorrer até dia 30 de dezembro de 2021, uma vez mais, a votação para a conquista do galardão “Praia Fluvial do Ano”, uma iniciativa promovida pelo “Guia das Praias Fluviais, Zonas Balneares e de lazer”. O critério é simples e democrático, vencem as praias mais votadas pelo público na plataforma de votação disponibilizada no site. Estão elegíveis para votação todas as praias fluviais de Norte a Sul do país classificadas pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente e uma seleção das melhores zonas balneares não classificadas de Portugal – identificadas na lista com a designação NC.

Para evitar fraudes, apenas os utilizadores registados podem votar. O registo pode ser feito no site mas também pode ser efetuado de forma rápida, usando a sua conta de Facebook ou Gmail. Só é permitido um voto por utilizador.

Este ano estão a concurso 174 praias fluviais das quais 3 estão situadas no concelho de Moimenta da Beira. São elas: Albufeira do Vilar, Segões e Leomil (NC).

No Município de Moimenta da Beira pode encontrar o Guia das praias fluviais nos seguintes pontos: Posto de Turismo de Moimenta da Beira; Câmara Municipal de Moimenta da Beira; Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro; Casa Museu Fundação Aquilino Ribeiro (Soutosa); Parque Aventura Crónicas da Terra (Barragem do Vilar); Solar dos Correia Alves; Moinhos da Antoninha (Leomil); Hotel Verdeal; Residencial Santos; Pico do Meio Dia; Casa do Monge (Sever); Ar de Rio Bar (Vilar); Quinta da Regada do Moinho (Segões); Quinta Sul América (Castelo); Parque de Campismo da Barragem de Vilar.

VOTE AQUI