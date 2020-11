Três vitórias no torneio de abertura de juvenis

Decorreu nas piscinas da Gafanha da Nazaré a primeira prova da nova época, para juvenis. Foi um torneio bem disputado, com atletas que já não entravam em provas oficiais há sete meses, fazendo-se notar na maioria dos Clubes uma enorme vontade de voltar a competir.

A prova, pertencente ao calendário da ANCNP, disputou-se no passado fim de semana, nos dias 7 e 8 e contou com a presença de 13 clubes e 76 atletas, todos do escalão juvenil.

Do Académico de Viseu estiveram em Ílhavo, nas piscinas da Gafanha, oito juvenis. O treinador Bruno Amaral escalou para a primeira competição da época Madalena Figueira, Daniela Garrido, Rita Correia, Beatriz Lourenço, Beatriz Mascagna, André Pires, Pedro Anselmo e Miguel Santos.

O desempenho dos Academistas foi muito positivo, com uma grande percentagem de records pessoais e prestações acima da média, com a obtenção de mínimos já para o Zonal deste ano. Destacam-se ainda 3 vitórias, 5 atletas no segundo posto e ainda 5 classificações no lugar de bronze.

Madalena Figueira esteve em grande nos 200 Mariposa e nos 400 Estilos, onde foi a melhor, somando assim dois triunfos. No setor masculino foi André Pires que conseguiu chegar à vitória, tendo conseguido o melhor tempo na prova de 400 Estilos.

Os Academistas voltam a entrar em ação já no próximo fim de semana, com o Nacional de Juniores e Seniores, este ano, fruto da pandemia, disputado em duas zonas. Esperam-se bons resultados e medalhas Nacionais para a cidade de Viseu.