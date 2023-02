Três homens e uma mulher constituídos arguidos por furto de um reboque em Tondela

Três homens com idades entre os 21 e os 23 anos e uma mulher de 21 anos foram constituídos arguidos pelo crime de furto de um reboque, no concelho de Tondela, anunciou a GNR.

De acordo com a GNR, no âmbito de uma investigação que decorria desde janeiro, foi dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, o que levou à apreensão do reboque furtado, no valor de 3.500 euros, já entregue ao seu proprietário.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Tondela, no distrito de Viseu.