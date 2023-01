Três homens detidos por caça ilegal em Lamego

Três homens com idades compreendidas entre os 38 e os 62 anos foram detidos por caça ilegal, no concelho de Lamego, distrito de Viseu, anunciou o Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Lamego.

No decorrer de uma ação de fiscalização, os elementos do NPA “detetaram os indivíduos a exercer o ato venatório fora da jornada de caça ao tordo (Turdus), em horário não permitido por lei, depois do pôr-do-sol, tendo sido detidos em flagrante”.

“No seguimento da ação policial, foram apreendidas três armas de caça, três cartas de caçador, três livretes de manifesto e dez cartuchos”, descreveu a GNR.

Os três homens foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Lamego.