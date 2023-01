Três homens detidos por caça em horário não permitido por lei em Sernancelhe

Na quinta-feira, a GNR deteve três homens, de 52, 57 e 69 anos, por caçarem em horário não permitido por lei, no concelho de Sernancelhe, no norte do distrito de Viseu, informou hoje o Comando Territorial de Viseu.

Segundo uma nota de imprensa, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Moimenta da Beira detetaram os homens na caça ao tordo (Turdus) antes do nascer do sol.

A GNR esclareceu que os indivíduos foram “detidos de imediato” e, no decorrer desta ação, “foram apreendidas três armas de caça e 17 cartuchos”.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.