Três filmes da UBI galardoados nos Prémios Sophia Estudante 202

A Academia Portuguesa de Cinema premiou três filmes da Universidade da Beira Interior (UBI), no âmbito dos Prémios Sophia Estudante 2021. Na categoria Ficção, “Igor” de Rafael Almeida, Tom Vitor de Freitas e Marcos Kontze obteve o 1º lugar, “Camaradas de Armas”, de Catarina Henriques, obteve o 2º lugar na categoria Documentário e “The namelessness dance”, de María Angélica Contreras, o 2º lugar na categoria Experimental. Estes filmes foram realizados pelos alunos no âmbito de atividades do 2º Ciclo/Mestrado em Cinema.

Os prémios foram atribuídos na última sexta-feira, dia 19 de fevereiro, numa cerimónia que teve lugar online, organizada pela Academia Portuguesa de Cinema.

Ao Sophia Estudante deste ano concorreram 83 curtas-metragens e 51 cartazes de 20 escolas portuguesas. Destas 83 curtas começaram por ser nomeados 22 filmes nas quatro categorias de cinema: Ficção, Documentário, Experimental e Animação. E dos 51 cartazes, quatro foram nomeados para a categoria Melhor Cartaz.