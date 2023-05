Treinador Tozé Marreco renova com Tondela até junho de 2024

O treinador Tozé Marreco renovou com o Tondela até junho de 2024, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol.

“O CD Tondela e o treinador Tozé Marreco renovaram a sua ligação contratual até final de junho de 2024. Clube e treinador chegaram a acordo para a continuidade desta ligação que agora se vai estender para a época 2023/24”, anunciou o clube.

Na página oficial da internet do Tondela, Tozé Marreco, que também passou pelo clube como jogador, explicou a razão para ficar numa segunda temporada à frente do clube beirão.

“Primeiro que tudo é um momento feliz porque aqui sinto-me em casa. Chego aqui, nestes cerca de 11 meses, sempre com mesma alegria e com a mesma vontade de trabalhar como se fosse o primeiro dia e isso é muito importante para mim, para me sentir bem”, justifica.

Tozé Marreco, que chegou à liderança da equipa técnica do Tondela em junho de 2022, acrescenta que “existe a empatia com toda a gente que trabalha no dia a dia do clube e isso é essencial”.

“Porque se sou feliz no que faço é também porque tenho uma estrutura à minha volta, além da minha equipa técnica, que me ajuda no meu trabalho. São pessoas com quem me identifico na forma de estar e na forma como encaramos o trabalho”, disse.

O treinador do clube que esta época se viu impedido de contratar novos jogadores, devido ao ‘caso Khacef’, como ficou conhecido, reconhece ainda que “é uma prova de confiança mútua naquilo que é o trabalho”.

“O convite para renovar segue no seguimento do que eu e a minha equipa técnica fizemos nesta época, que ainda não terminou e em que muito há por fazer, mas é um reconhecimento, porque não duvido que houvesse muitos treinadores que quisessem treinar o Tondela, da mesma forma que é uma prova da minha confiança com o clube, porque havia outros emblemas que queriam contar comigo e com a minha equipa técnica para a próxima época. Portanto é um juntar de vontades, minha com o clube e com o projeto e do clube para comigo”, assumiu.

Nas declarações ao Tondela, Tozé Marreco escusou-se de falar do futuro, tendo em conta que o campeonato ainda não terminou, e, por isso, só depois de 29 de maio é que falará sobre a época 2023/24, apesar de reconhecer que “já há algum tempo” que trabalha nela.

“Juntamente com Tozé Marreco, renovaram os restantes elementos da equipa técnica, ou seja, Sandro Cunha, treinador adjunto, Rui Nunes, treinador adjunto/analista, Tiago Gonçalo, treinador adjunto/preparador físico, Cristiano Martins, analista e João Sacramento, treinador de guarda-redes”, esclarece a nota de imprensa.

Atualmente, e a quatro jornadas do fim do campeonato da II Liga de futebol, o Tondela encontra-se na 10.ª posição com 39 pontos, a 28 pontos do primeiro classificado, Moreirense, e com mais 15 que o último, o Sporting da Covilhã.