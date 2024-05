Treinador Sérgio Gaminha de saída do Tondela

O treinador Sérgio Gaminha, que chegou ao Tondela a seis jornadas do final do campeonato da II Liga de futebol, deixou o comando dos beirões, anunciou hoje a SAD do clube.

“A CD Tondela – Futebol SAD vem por este meio agradecer ao treinador Sérgio Gaminha pelo período em que assumiu, na reta final da desta época, o comando da nossa equipa principal”, anunciou na página oficial do Tondela.

Segundo o comunicado de imprensa, Sérgio Gaminha, que assumiu o comando a dois dias da 29.ª jornada do campeonato, marcou o seu percurso com uma “postura sempre profissional e de uma entrega sem limites”.

“Desejamos ao Sérgio Gaminha, bem como aos restantes elementos da equipa técnica, a maior das sortes pessoais e profissionais”, escreveu na nota de imprensa a SAD do Tondela.

Sérgio Gaminha ao longo de seis jogos sofreu quatro derrotas, uma delas em casa do líder do campeonato, Santa Clara, um empate, na receção ao Benfica B e uma vitória, na deslocação a casa do AVS, a fechar o campeonato.

O treinador Sérgio Gaminha assumiu a equipa beirã depois de Tozé Marreco, que tinha chegado ao Tondela em junho de 2022, sair para ir comandar o Gil Vicente, equipa no campeonato da I Liga.

O Tondela acabou a época na sexta posição, com 45 pontos na tabela da II Liga, a 28 do primeiro classificado, o Santa Clara, que somou 73.