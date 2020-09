Treinador do Tondela assume que vai enfrentar um Marítimo “muito intenso”

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, admitiu hoje frente ao Marítimo vai encontrar um adversário muito intenso, em jogo a contar para a segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“O Marítimo é uma equipa intensa que joga muito bem nas transições e teremos de ter muito cuidado quando atacamos, porque eles ficam com muitos jogadores em posições avançadas e temos de cuidar das marcações”, assumiu Pako Ayestarán.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda jornada da I Liga de futebol, no Estádio do Marítimo, no sábado, às 15:30, o técnico espanhol avisou que não quer que a sua equipa seja diferente por os jogos serem em casa ou fora.

“Teremos de ser uma equipa diferente dependendo do rival que vamos enfrentar, porque há equipas com características muito diferentes, mas a nível de iniciativa e intensidade pretendemos ser a mesma equipa”, adiantou.

Sobre o plantel que ainda está a construir, Pako Ayestarán admitiu que “para este jogo estão todos disponíveis”, depois de Salvador Agra e Bebeto terem saído do encontro com o Rio Ave lesionados.

“Ainda estamos a construir a nossa identidade, o nosso ADN. Estamos no processo, sabemos que vamos evoluir, que queremos ser uma equipa intensa em todas as fases do jogo e creio que ainda nos falta um bocadinho ser mais intensos no ataque”, admitiu.

Neste sentido o técnico acrescentou que os jogadores estão “muito intensos e muito solidários, com muito compromisso defensivamente” e, por isso, terão de “melhorar e evoluir a nível ofensivo”.

“É preciso alcançar um equilíbrio que, creio, ainda não o encontrámos”, reconheceu Pako Ayestarán.

O Tondela, em oitavo lugar, com um ponto, desloca-se ao Estádio do Marítimo, no Funchal, ilha da Madeira, no sábado, pelas 15:30, para enfrentar o Marítimo que ainda não pontuou e se encontra em 14º lugar, em jogo a contar para a segunda jornada do campeonato da I Liga de futebol.