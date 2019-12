TRC apresenta espetáculo de homenagem a Amália

Em 2020 assinala-se o centenário do nascimento da maior artista portuguesa: Amália Rodrigues. “Amália, Fado & Saudade” é um tributo musical interpretado por Maria Mendes e Jorge Baptista da Silva, presenças assíduas nas mais prestigiadas casas de fado de Lisboa e intérpretes do CD “Sucessos da Diva do Fado”. Estreado no dia 8 de dezembro, com grande êxito, “Amália, Fado & Saudade” vai ser apresentado no prestigiado Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, já no próximo domingo, 15, pelas 15 horas.