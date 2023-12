Transportes em São Pedro do Sul organizados em central amiga do ambiente

O Centro Intermodal de Transportes de São Pedro do Sul, que foi inaugura na segunda-feira, além de ser “amigo do ambiente”, organiza os transportes na cidade e oferece condições aos passageiros, disse à agência Lusa o presidente do município.

“Há mais de 20 anos que esta obra era esperada por todos, população e autarcas, e, finalmente, vai ser inaugurada, acabando com a desorganização dos transportes na cidade”, adiantou o presidente da Câmara de São Pedro do Sul (distrito de Viseu), Vítor Figueiredo.

O autarca socialista acrescentou que, com este centro intermodal, os transportes ficam “centralizados e toda a gente sabe onde se deve dirigir”, numa das entradas da cidade, “entre o Parque das Nogueira e o centro de saúde, inclusive, com acesso direto”.

Com os serviços centralizados no mesmo espaço, os passageiros, “de todos os transportes, tanto da rede Expresso como para Viseu e as freguesias, só se dirigem a um local que conta com um parque de estacionamento gratuito para mais de 70 viaturas”.

Assim, continuou, “as pessoas podem deixar o carro pela manhã e regressar a casa à noite, fazendo tudo em transportes públicos” e “podem também deslocar-se de forma mais ecológica, com bicicletas e trotinetes que a autarquia adquiriu” para o efeito.

“O centro é também amigo do ambiente, é ecológico, criámos todas as condições para que assim fosse. Está equipado com painéis solares e tem um espaço para que os autocarros possam ser lavados, usando água recuperada e reutilizada”, destacou.

Com o novo centro de transportes, “os passageiros podem aguardar numa sala climatizada, deixando de estar sujeitas à meteorologia do dia, têm WC de serviço, um bar, têm todas as condições confortáveis e dignas para estarem”.

“Também têm um painel de aviso das viagens e dos horários, com os indicadores de entradas e saídas dos autocarros, além de um serviço de bilheteira bem localizado”, descreveu.

O centro intermodal de transportes, “criado de raiz, foi alvo de um investimento superior a 850 mil euros, já que também foram substituídos passeios até, por exemplo, às escolas, para uma melhor circulação e mobilidade na cidade”.

“A ideia é a cidade ter condições de mobilidade o mais ecológicas possível, para que as pessoas possam circular em transportes, deixando os seus veículos fora do centro”, concluiu Vítor Figueiredo.