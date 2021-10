Transporte flexível a pedido | Viseu Dão Lafões

Hoje, dia 4 de outubro, tem início o novo serviço de transporte flexível “IR e VIR” no

concelho de Oliveira de Frades, em articulação com a Comunidade Intermunicipal

Viseu Dão Lafões.

Neste serviço, o passageiro deverá efetuar, previamente, a reserva da sua viagem,

consoante os circuitos e horários disponíveis. O pedido é feito até às 12h00 do dia útil

anterior ao dia da viagem pretendida, através do no gratuito: 800 10 20 30. No dia e hora

marcada, o passageiro deve dirigir-se ao ponto de paragem na hora combinada e

aguardar pelo serviço.

O táxi, que servirá de meio de transporte para este serviço, está identificado com um

dístico e com o nome “IR e VIR”. A viagem tem um custo igual ao de um bilhete de

autocarro que terá que ser pago no início da mesma.