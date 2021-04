Transporte Escolar gratuito para todos os alunos que residam a mais de 2km da escola

A Câmara Municipal já está a preparar o próximo ano letivo! O Conselho

Municipal de Educação aprovou, no dia 12 de abril, o Plano de Transportes

Escolares para 2021/2022. O documento prevê a continuidade da oferta do

transporte para todos os alunos, desde o pré-escolar até ao ensino secundário,

mas com uma novidade!

Atualmente, o transporte é assegurado gratuitamente, de acordo com a

legislação em vigor, aos alunos que residem a mais de 3km do

estabelecimento de ensino que frequentam, mas no próximo ano letivo o

Município decidiu alterar para 2km. Graças a esta alteração passarão a ser

beneficiados mais 200 alunos residentes nos lugares do Couto, Girassol, Fonte

Coberta, Travassos, Cidadelhe, Paúves, Cruz de Bouças e Cemitério/Vila Chã.

Os encargos financeiros são assegurados na totalidade pelo Município. Um

investimento que ronda os 850 mil euros cujo objetivo é o combate ao

abandono escolar e o apoio às famílias cinfanenses para quem esta medida

representa uma significativa poupança. A título de exemplo, uma família da

Gralheira poupa, num ano letivo, por aluno, um valor de €990. No caso de

Escamarão, a poupança é na ordem dos €747 e em Nespereira é de €654.