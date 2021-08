IL-Transparência

Na passada quarta-feira, 18 de agosto, o candidato a Presidente da

Câmara Municipal de Viseu pela candidatura “Viseu Mais Liberal” da

Iniciativa Liberal, Fernando Figueiredo, assinou a Declaração de

Compromisso “Autarca pelo Bom Governo”. A iniciativa parte da Associação

Cívica “Transparência Internacional” defendendo a maior transparência e

facilidade de escrutínio da atividade executiva dos governos locais,

contribuindo para uma maior confiança e reforço do poder democrático das

instituições autárquicas.

A subscrição da Declaração de Compromisso “Autarca pelo Bom Governo” por

parte da Iniciativa Liberal Viseu é um passo natural que decorre da

permanente defesa que o partido tem feito a nível nacional e local duma

maior transparência da atuação dos autarcas, das empresas públicas e das

demais instituições locais.

Lembramos a aprovação da criação do Portal de Transparência e

Monitorização de Fundos Europeus, uma iniciativa do deputado-único da

Iniciativa Liberal à Assembleia da República, pela qual o partido tanto

lutou contra os deputados do Partido Socialista. Também em Viseu

queremos estar na linha da frente da transparência política, sendo a

campanha liberal a única subscritora à data da presente decoração, de

todas as que concorrem às Eleições Autárquicas de 2021 no concelho de

Viseu.

Deste compromisso constam 12 pontos:

1. Publicar o programa de governo autárquico que me fez eleger e

respetiva execução detalhada, em formato publicamente consultável no

site institucional da autarquia e livremente descarregável pelos

cidadãos

2. Implementar um Código de Conduta e Boas Práticas, aplicável aos

membros do executivo e respetivos gabinetes, bem como aos dirigentes

municipais e nomeados para cargos externos em representação da

autarquia, com avaliação anual

3. Publicar no site institucional da autarquia o cumprimento das regras

e prazos relativos aos instrumentos legais anti-corrupção e de

cumprimento normativo aplicáveis à autarquia

4. Designar um Responsável de Compliance Independente e uma estrutura de

auditoria interna a fim de monitorar e avaliar os instrumentos acima

referidos, bem como os níveis de serviço da autarquia, publicando anual

e integralmente os relatórios de progresso no site institucional

5. Criar e publicitar um canal de denúncias gerido pelo Responsável de

Compliance independente, a fim de qualquer pessoa poder denunciar

suspeitas de corrupção e fraude na atuação da autarquia, seus dirigentes

e trabalhadores, de forma segura, confidencial e anónima, com igual

publicitação digital e integral, das avaliações e estatísticas anuais

nesta matéria

6. Nomear um Responsável pelo Acesso à Informação nos termos do regime

de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos

documentos administrativos, bem como publicar no site institucional as

respostas dadas pela autarquia ao abrigo da respetiva lei

7. Implementar uma Política de Dados Abertos cumpridora dos princípios

da “Open Definition”, i.e.,que permita a qualquer pessoa aceder,

utilizar, modificar e partilhar, sob qualquer propósito, os dados

disponibilizados pela autarquia, particularmente os dados de contratação

pública e de execução orçamental

8. Publicar no Portal Base todas as adjudicações de bens e serviços da

autarquia (anexando, também, os cadernos de encargos, atas de júri de

seleção e avaliação de propostas) e relatórios de avaliação da execução

da obra ou da prestação de serviços, bem como, no caso dos ajustes

diretos, anexar a todos os contratos celebrados e/ou ordens de pagamento

de despesas de valor igual ou superior a 50% dos limites do ajuste

direto, uma declaração da entidade identificando a sua estrutura

empresarial, com divulgação dos beneficiários efetivos nos termos da Lei

83/2017 de 18 de agosto

9. Implementar Pactos de Integridade e/ou outras ferramentas de

monitorização cívica da despesa pública, que garantam o escrutínio

efetivo pelos cidadãos das fases do processo de contratação na execução

de despesas de investimento e aquisições de serviços que representem

mais de 5% da despesa da autarquia

10. Publicitar no site institucional, em modo atualizado, integral e

aberto, todos os apoios públicos concedidos a entidades de direito

privado sem fins lucrativos incluindo o seu objeto, os fundamentos e as

métricas de avaliação utilizadas para a sua atribuição, e os relatórios

de (boa) execução dos apoios concedidos

11. Atribuir dotação orçamental reforçada ao desenvolvimento de

mecanismos de participação cívica e envolvimento dos cidadãos no

processo de tomada de decisão, incluindo disponibilização de meios,

maior proximidade e conhecimento entre cidadãos e autarquia, e execução

de projetos decididos pelos cidadãos em processos de consulta pública

12. Incluir na prestação de contas anual da autarquia um capítulo

específico relacionado com as questões de governança autárquica onde,

entre outros, se inclua a visibilidade do cumprimento dos presentes

compromissos