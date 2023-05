Trânsito na Estrada Regional 228 em Vouzela condicionado a partir de sexta-feira

O trânsito na Estrada Regional (ER) 228, em Vouzela (Viseu), ficará novamente condicionado a partir de sexta-feira e durante cerca de mês e meio, devido a obras para estabilização de taludes, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo a IP, o novo condicionamento de trânsito ocorrerá no troço entre os quilómetros 31 e 36.

“Será implementada circulação alternada à passagem pelo local”, explicou a IP, em comunicado, acrescentando que os trabalhos decorrerão entre 08:00 e as 18:00 e “estarão devidamente sinalizados”.

Os trabalhos de estabilização de taludes na ER 228 arrancaram no início de março, no âmbito de um investimento de 2,8 milhões de euros no reforço da segurança rodoviária.

A IP indicou que a empreitada “compreende a intervenção em 18 taludes de escavação e três aterros, localizados ao longo de um troço com oito quilómetros da ER 228”, entre os quilómetros 28 e 36.

A empreitada – que tem um prazo de execução de 300 dias – integra “revestimentos pregados com betão projetado e redes de alta resistência”, “barreiras dinâmicas para proteção da via contra a queda de blocos da encosta natural” e “preenchimento de infraescavações”.

Está também previsto o “enchimento em betão do tipo ciclópico a envolver os blocos rochosos existentes”, a “colocação de manta orgânica de revestimento associada a redes de tripla torção” e a “construção de muros em gabião e betão armado”.

A IP acrescentou que “os aterros serão estabilizados com a colocação de muros de gabião, complementando a intervenção com a pavimentação integral do local e a colocação de nova sinalização e de equipamentos de segurança nas zonas a tratar”.

“Este investimento tem como objetivo garantir o reforço das condições de segurança e circulação na ER 228”, frisou.