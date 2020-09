TRANSDEV REATIVA ROTAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CIM VISEU DÃO LAFÕES

A Transdev iniciou a oferta de transporte publico ajustada às necessidades do transporte escolar em coordenação com as solicitações dos municípios e de acordo com as necessidades decorrentes do período de pandemia que vivemos, nos concelhos de Carregal do Sal, Castro Daire, Oliveira de Frades, Sta Comba Dão, S. Pedro do Sul, Tondela, Vila Nova de Paiva, Vouzela e Viseu.

Os trabalhadores da Transdev afetos aos serviços municipais de transporte escolar destes 9 municípios da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões voltam assim ao trabalho ativo.

O acordo para a recuperação dos serviços de transporte escolar significa que cada um dos municípios envolvidos financiou a operação, no sentido de a tornar sustentável. Esta questão é crucial, sobretudo numa altura em que as necessidades de transportes das comunidades aumentam muito com o inicio de mais um ano letivo.

O acordo é válido até ao final ano letivo e, com o entendimento de que só uma equação sustentável permite adequar a oferta à procura, as duas partes concordaram em acompanhar com regularidade o equilibrio da solução encontrada, no sentido de garantir que não se desvirtua o espírito do acordo agora celebrado.