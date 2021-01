TRANCOSO: Câmara apoia saneamento sanitário de ovinos, caprinos e bovinos

O município de Trancoso estabeleceu uma parceria com a Cooperativa Agrícola local para assegurar a campanha obrigatória de saneamento sanitário dos ovinos, caprinos e bovinos do concelho, foi hoje anunciado.

“A Câmara Municipal de Trancoso, em estreita parceria com a Bandarra – Cooperativa Agrícola de Trancoso, irá assegurar, no ano de 2021, a campanha obrigatória de saneamento sanitário de todos os animais ovinos, caprinos e bovinos do concelho, que anualmente a OPP (Organização de Produtores Pecuários) realiza junto dos agricultores e criadores de gado”, refere a autarquia em comunicado.

Segundo a nota, tendo em conta o número de animais estimados (pequenos ruminantes e bovinos) o apoio total previsto é de 43 mil euros.