“Trambelo de gema André Maló é o primeiro reforço para a nova temporada”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o guarda-

redes André Maló, de 34 anos, para a representar o clube na próxima

temporada. Trambelo de Gema, Maló segue agora os passos do seu pai, do

seu irmão e dos seus tios, e vai representar oficialmente pela primeira vez o

clube da sua terra depois já ter representado enquanto sénior o Académico,

Penalva, Sampedrense, Roriz e Ferreira de Aves, clube onde atuou pela última

vez. No seu currículo conta com três títulos de Campeão Distrital, e um título da

Taça Sócios de Mérito.

Está assim assegurada a primeira contratação no plantel que estará às

ordens de João Paulo Correia. Estão também confirmadas quatro renovações,

Calico, Helder Rodrigues, Leal e Luis Almeida.

A direção do Lusitano aproveita para desejar os maiores e melhores

sucessos desportivos para a época que se avizinha.