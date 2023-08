Tondela vence Gouveia em jogo de preparação

O Tondela venceu hoje o Gouveia por 4-1 em jogo de preparação que se realizou em casa do clube da II Liga de futebol, no complexo desportivo do Estádio João Cardoso.

Gustavo França foi autor de dois dos quatro golos do Tondela, com Costinha e Rui Gomes a marcarem os restantes tentos do emblema treinado por Tozé Marreco, que disputa a II Liga.

Pelo Gouveia, que disputa a Série C do Campeonato de Portugal, o autor do único golo foi Lucas.

O Tondela somou, assim, a terceira vitória em seis de jogos de preparação para a temporada 2023/24, depois de ganhar frente a Oliveirense (II Liga), por 3-2, e Canelas (Liga 3), por 2-1.

Do histórico da pré-época contam-se também com dois empates, em ambos os jogos por uma bola, tanto em casa do Vitória de Guimarães (I Liga) como na receção à Académica (Liga 3).