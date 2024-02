Tondela vence em Mafra e sobe a quinto da II Liga

O Tondela ascendeu hoje, provisoriamente, ao quinto lugar da II Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-1 no reduto do Mafra, em jogo da 22.ª jornada da prova.

Os visitantes chegaram à vantagem por Roberto, aos 20 minutos, o Mafra ainda empatou, já na segunda parte, aos 60, por Pité, mas Farias, aos 73, e Rui Gomes, aos 75, devolveram o comando aos forasteiros.

Com este resultado, o Tondela, que vinha de quatro empates consecutivos, passou a somar 34 pontos, subindo ao quinto lugar. Já o Mafra, que estava sem perder há três jogos, soma 30 e mantém o oitavo posto.

O jogo arrancou com uma boa oportunidade para o Mafra, com Chris a rematar ao lado da baliza dos tondelenses. Nos minutos seguintes, foi o Tondela a acercar-se pela primeira vez da baliza do Mafra, com o VAR a anular uma grande penalidade assinalada pelo árbitro Miguel Fonseca, depois de detetado um fora de jogo de Ricardo Alves no início do lance.

Mas, aos 15 minutos, a equipa de Tozé Marreco teve mesmo um lance da marca dos 11 metros, depois de um lance em que o árbitro considerou que Gui Ferreira travou de forma faltosa Farias. O lance até acabou com Costinha a marcar para os beirões, mas o árbitro já tinha apitado penálti, que Roberto concretizou.

O Tondela estava melhor no encontro e, à passagem da meia hora, Farias dispôs de uma grande oportunidade, mas perdeu o duelo com Ólafsson, que impediu o segundo com uma grande defesa.

Já em tempo de compensação, o Mafra podia ter chegado ao empate com um ‘chapéu’ de Diogo Almeida, mas a mira estava descalibrada e o Mafra saiu mesmo para o intervalo em desvantagem.

Na busca pelo empate, o Mafra entrou de forma mais assertiva no segundo tempo e Miguel Sousa obrigou Ricardo Silva à primeira defesa vistosa. Era o primeiro aviso do Mafra, que, ao minuto 60, chegou mesmo ao empate, num lance finalizado por Pité, de cabeça, depois de um cruzamento de Lucas Gabriel.

O Tondela não abanou e, aos 72 minutos, Farias voltou a colocar os beirões em vantagem. O avançado ganhou as costas à defesa do Mafra e, à saída de Ólafsson, rematou para o 2-1.

Numa altura em que Silas procurava refrescar o ataque do Mafra, o Tondela colocou-se na frente e, apenas três minutos depois, fez o 3-1, por Rui Gomes. A defesa da casa voltou a comprometer e Rui Gomes apareceu sozinho na esquerda do ataque, sentou um defesa e com um remate cruzado estabeleceu o 3-1 final.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra – Tondela, 1-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Roberto, 20 minutos.

1-1, Pité, 60.

1-2, Farias, 73.

1-3, Rui Gomes, 75.

Equipas:

– Mafra Ólafsson, Ousmane Diao, João Queirós (Fabinho, 46), João Goulart, Gui Ferreira, Pité (Hansen, 77), Chris, Pedro Bravo (Falé, 46), Miguel Sousa (Balbúrdia, 82), Lucas Gabriel (Mésaque Djú, 72) e Diogo Almeida.

(Suplentes: André Paulo, Fabinho, André Lopes, Andreas Hansen, Balbúrdia, Mésaque Djú, Fábio Sturgeon, Falé e Rodrigo Matos).

Treinador: Jorge Silas.

– Tondela: Ricardo Silva, Bebeto, Ricardo Alves, Lucas Mezenga, Lucas Barros, André Ceitil, Costinha (Xavier, 84), Cícero (Yaya, 66), Daniel dos Anjos (Cuba, 84), Roberto (Rui Gomes, 66) e Farias (França, 90+1).

(Suplentes: Léo Navacchio, Tiago Almeida, França, Yaya Sithole, Hélder Tavares, Clinton, Rui Gomes, Cuba e Xavier).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pité (37).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.